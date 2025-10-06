Oria, l'Open Day della Generation Academy sabato 25 ottobre



ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30, in Via Annibale M. Di Francia n°32, si terrà l'Open Day della Generation Academy. - Proseguono gli eventi nella città di Oria: sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30, in Via Annibale M. Di Francia n°32, si terrà l'Open Day della Generation Academy.





Durante l'Open Day si avrà modo di: conoscere i programmi dei vari corsi, iscriversi e far parte dell'accademia; essere inserito nel database per futuri lavori; diventare un nuovo membro dell'associazione e ricevere un bellissimo omaggio.





Per partecipare all'Open Day è gradita la conferma di partecipazione scrivendo a generationsegreteria@gmail.com con oggetto "Partecipazione OPEN DAY".



