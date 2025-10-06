Serie C Girone C: pareggio per il Monopoli, vittorie e sconfitte per le pugliesi

Ss Monopoli 1966

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C, il Monopoli pareggia 0-0 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza, salendo al settimo posto in classifica con 12 punti, a pari merito con il Potenza.

Grande prova del Casarano, che vince 3-0 sul campo della Casertana al “Pinto”: nella ripresa vanno a segno Cajazzo al 61’, Gyamfi al 73’ e Malcore all’82’. I salentini salgono così al terzo posto con 15 punti, insieme a Catania e Cosenza.

Pareggio spettacolare per l’Altamura, che al “D’Angelo” chiude 2-2 contro il Potenza: i lucani si portano sul doppio vantaggio con Petrungaro (10’) e Felippe (34’), ma i murgiani rimontano nella ripresa grazie ai gol di Grande (78’) e Simone (92’). L’Altamura è ora tredicesima con 8 punti.

Sconfitta interna per il Cerignola, battuto 1-2 dal Cosenza al “Monterisi”: Emmausso illude i gialloblù al 35’, ma Kouan pareggia al 45’ e Florenzi sigla il gol vittoria per i calabresi al 64’. Il Cerignola resta undicesimo con 10 punti.

Nel prossimo turno, in programma domenica 12 ottobre, il Monopoli ospiterà la Salernitana alle 12:30 al “Veneziani”; alle 14:30 il Casarano sfiderà in casa il Cerignola al “Capozza”; chiude il programma alle 17:30 l’Altamura impegnata sul campo del Benevento al “Vigorito”.