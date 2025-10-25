Rutigliano brinda alla sesta edizione del “Puglia Wine Festival – Festa del Vino e dei Sapori di Puglia”

RUTIGLIANO - Dal, il centro storico disi trasforma in una grande festa del gusto, della musica e della cultura per la, inaugurata ieri con grande partecipazione di pubblico.

Ogni sera, a partire dalle ore 20.00 (domenica dalle 19.00), il cuore antico della città accoglierà visitatori e appassionati in un viaggio tra profumi, tradizioni e convivialità, con i vini di Puglia protagonisti assoluti: dal Primitivo al Negroamaro, dal Nero di Troia ai bianchi e rosati, fino all’immancabile Vino Novello. Gli chef provenienti da tutta la regione proporranno piatti tipici, interpretando la cucina pugliese in chiave autentica e contemporanea.

Non mancheranno esperienze enogastronomiche speciali come la degustazione delle Caldarroste Cotte al Fuoco a cura dell’Associazione Amici della Castagna, il laboratorio Alla scoperta del Grano Buono di Rutigliano organizzato da Portanuova e quello di pasta fresca Dal Grano alla Tavola con il Barolo. Grande curiosità anche per i laboratori dedicati alle antiche tradizioni culinarie, tra cui Intrecci di Vino e Farina per imparare l’arte dei taralli dolci al vino, e l’incontro con Nunzia, la Pastaia di Bari Vecchia, celebre “signora delle orecchiette”.

Ricchissimo il programma musicale. La serata inaugurale, venerdì 24 ottobre, è stata animata dalla pizzica e tarantella di PepPopolare e dal Mixin’ Time con Max Pesce e Oronzo Giglio di Radio Puglia. Sabato 25 il palco ospiterà La Puglia Canta Napoli, uno spettacolo che fonde sonorità mediterranee e ritmi partenopei, seguito dai dj set di Lino Altavilla, Veronica, Benny Bolognino e Daniele Colacicco di Radionorba. Domenica 26 ottobre il gran finale vedrà protagonisti Ultima Fermata Broadway e, a seguire, il dj set di Dario Quagliarella con Stefano Alicchio di Radio Selene.

Il festival sarà accompagnato da mercatini artigianali, spettacoli e intrattenimento per tutte le età, mentre il percorso tra Piazza XX Settembre, Piazza Colamussi e le vie del centro storico offrirà spazi dedicati ai produttori locali e agli stand gastronomici. Per le famiglie e i più piccoli sono previste attività ludiche e creative curate dalle associazioni Sogni in Legno e Biancofiore, con giochi e laboratori diffusi nelle principali piazze.

Accanto al gusto e alla musica, il Puglia Wine Festival propone anche un importante calendario culturale. Sono previste visite guidate alla Torre Normanna a cura della Pro Loco, l’apertura al pubblico del Presepe Artistico del maestro Vincenzo Antonelli nel cortile del Castello e due mostre d’arte e memoria: La Grande Guerra – Fronte e Retrovie nelle Immagini della Famiglia Antonelli all’interno di Palazzo Antonelli, e Ebrezze Cromatiche, a cura di Contaminazioni d’Arte, nella Chiesetta dell’Immacolata.

Organizzato dall’APS SensAzioni del Sud con la direzione artistica di Core Live Show, il festival nasce per promuovere i vini locali e le tradizioni vinicole della Puglia, sostenere produttori e artigiani, e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza culturale e gastronomica unica.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Rutigliano, del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari. Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sulle pagine social ufficiali del Puglia Wine Festival.



