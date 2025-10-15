🔴 Taranto, grave incidente alla rotatoria della pineta Cimino: tre feriti, due anziani in codice rosso

TARANTO – Momenti di paura mercoledì 15 ottobre, intorno alle 20:30, alla, dove un grave incidente ha coinvolto un’e una

A bordo della A112 viaggiavano due anziani e un piccolo cane. Entrambi gli occupanti hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Ss. Annunziata, mentre l’animale, spaventato ma illeso, è stato affidato agli agenti della Polizia Locale. La conducente della Captur, una giovane donna, è stata soccorsa e trasferita in pronto soccorso in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i due anziani rimasti intrappolati nell’abitacolo. I rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Infortunistica della Polizia Locale, mentre la Polizia di Stato ha gestito la viabilità, rallentata per oltre un’ora.

L’impatto, di notevole violenza, ha causato gravi danni ai veicoli, rendendo necessaria la chiusura temporanea della rotatoria per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.