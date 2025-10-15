Terlizzi, fuga di gas in via Lilium: evacuate due palazzine per sicurezza
TERLIZZI – Momenti di apprensione in via Lilium a Terlizzi, dove due palazzine sono state evacuate a causa di una fuga di gas provocata dalla rottura di una condotta principale del metano sotto il manto stradale. L’incidente è avvenuto durante i lavori stradali per la posa della fibra ottica.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a evacuare quattro famiglie e a staccare l’energia elettrica per precauzione, in attesa dell’arrivo dei tecnici del gas per riparare il guasto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, e l’emergenza è stata risolta nel giro di poche ore.
Tags: CRONACA LOCALE