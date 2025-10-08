Taviano, 80enne muore dopo un malore mentre brucia sterpaglie: ustioni sul 90% del corpo

TAVIANO – Tragedia questa mattina in Salento, sulla strada provinciale 54 che collega Taviano ad Alezio, dove un uomo di 80 anni, residente a Matino, è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era intento ad accendere fuochi per ripulire un terreno agricolo.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe perso i sensi mentre gestiva le fiamme, venendo poi avvolto dal fuoco. Quando i soccorsi sono arrivati, il suo corpo presentava ustioni sul 90% della superficie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Gallipoli e il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.