Xylella Fastidiosa colpisce la Provincia di Foggia: 47 ulivi infetti a Cagnano Varano

CAGNANO VARANO - La Xylella fastidiosa, il batterio killer che da anni minaccia gli uliveti pugliesi, raggiunge anche la provincia di Foggia, fino a oggi risparmiata dall’infezione. L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha segnalato la presenza di 47 ulivi malati nell’agro di Cagnano Varano, scatenando l’allarme tra agricoltori e autorità locali.

A darne notizia è Coldiretti Puglia, che sottolinea l’urgenza di arginare rapidamente la diffusione del batterio. L’associazione agricola spiega che è stata programmata un’attività di sorveglianza rafforzata dell’area entro un raggio di 400 metri dal focolaio, con l’obiettivo di individuare eventuali ulteriori piante infette.

Secondo Coldiretti, le uniche strategie efficaci per contenere la Xylella sono le pratiche di prevenzione meccanica e fitosanitaria, il monitoraggio costante degli ulivi e dell’insetto vettore – la sputacchina – e l’espianto immediato delle piante contagiate. Attualmente, infatti, non esiste una cura per la batteriosi, rendendo fondamentale l’intervento tempestivo per rallentarne la diffusione.

L’associazione agricola sottolinea anche il ruolo dei comuni e degli enti pubblici, come Consorzi di Bonifica, Anas e Demanio, nell’adozione di misure preventive. Pulizia di campi abbandonati, strade e cigli stradali incolti è essenziale per ridurre la presenza della sputacchina, responsabile della trasmissione della malattia attraverso il suo inoculo sugli ulivi.

Coldiretti Puglia lancia quindi un appello a istituzioni e cittadini affinché venga rafforzata la sorveglianza e implementate tutte le misure preventive, per proteggere non solo gli uliveti foggiani, ma l’intero patrimonio agricolo della regione.

L’emergenza Xylella conferma l’importanza di un monitoraggio costante e di interventi coordinati, in una lotta che coinvolge agricoltori, enti pubblici e comunità locali per preservare uno dei simboli più preziosi della Puglia.