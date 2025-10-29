San Severo, 12 arresti per spaccio di droga: sette finiscono in carcere

SAN SEVERO - All’alba di oggi i carabinieri di San Severo, nel Foggiano, hanno eseguito 12 ordinanze cautelari nei confronti di persone tra i 21 e i 46 anni, ritenute affiliate a un’organizzazione dedita allo spaccio di droga in città. Sette degli indagati sono stati tradotti in carcere.

L’attività criminale era gestita da un uomo già noto alle forze dell’ordine, che curava l’approvvigionamento della droga. Il gruppo operava da un box attrezzato con impianto di videosorveglianza.

Nel corso delle indagini sono stati denunciati anche cinque assuntori e sequestrati circa 700 grammi tra eroina, hashish e marijuana.