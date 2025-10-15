Tennis, WTA Osaka: fuori Cocciaretto al primo turno

FRANCESCO LOIACONO – Esordio amaro per Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Osaka. L’azzurra è stata eliminata al primo turno dalla rumena Jaqueline Cristian, che si è imposta 6-2 7-6.

Tra gli altri risultati di giornata, la canadese Leylah Fernandez ha superato 6-2 7-5 l’americana Hailey Baptiste, mentre la svizzera Viktorija Golubic ha avuto la meglio su Bianca Andreescu con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Successo netto per la ceca Marie Bouzkova, che ha travolto la giapponese Ena Shibahara 6-1 6-1.

Avanzano anche Elise Mertens (7-6 6-3 su Cristina Bucsa), Ann Li (6-4 6-0 su Varvara Gracheva) e la slovacca Rebecca Sramkova (6-3 6-1 su Joanna Garland). Vittorie infine per la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (6-2 6-4 su Katie Volynets), la ceca Tereza Valentova (6-1 6-2 su Alexandra Eala) e l’ungherese Dalma Galfi (6-4 6-4 su Alycia Parks).