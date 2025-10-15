A Carovigno il progetto 'MUSA': manga, poesia, musica e cinema per parlare di parità di genere



Un percorso culturale e intergenerazionale promosso dall’associazione Stabilimenti ODV, tra gli assegnatari del bando regionale "Futura – La Puglia per la parità" 2025





CAROVIGNO (BR) - Ha preso il via a Carovigno il progetto MUSA – Manga, Uguaglianza, Storie e Armonie, ideato dall’Associazione STABILIMENTI odv e selezionato tra gli assegnatari del bando "Futura – La Puglia per la parità" 2025, promosso dalla Regione Puglia.





Si tratta di un percorso culturale e partecipativo che unisce manga, poesia, letteratura, musica e cinema per promuovere la parità di genere, stimolare il pensiero critico e contrastare gli stereotipi ancora radicati nella nostra società. Il progetto si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, coinvolgendo studenti, artisti, lettori, autori e cittadini di ogni età, con l’obiettivo di creare spazi di incontro, confronto e creatività condivisa.





L’iniziativa si è aperta con il primo incontro del Bookclub, in cui sono stati selezionati due testi significativi:

- Versi di libertà, una raccolta di poesie di 30 poetesse a cura di Maria Grazia Calandrone,

- Le ore di Michael Cunningham, romanzo vincitore del Premio Pulitzer, che racconta l’universo femminile attraverso tre storie ambientate in epoche diverse.





Il percorso letterario sarà arricchito dalla proiezione del film "The Hours", tratto dal romanzo, che offrirà ai partecipanti un’ulteriore chiave di lettura sui temi affrontati.





Uno degli appuntamenti centrali del progetto è la mostra di tavole manga, allestita nei locali della Pro Loco di Carovigno, in Corso Vittorio Emanuele. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 15 al 26 ottobre, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, la domenica dalle 10:00 alle 13:00.





La mostra rappresenta un punto di incontro tra generazioni e linguaggi artistici, e ha l’obiettivo di valorizzare il manga come strumento narrativo capace di affrontare temi sociali complessi in modo accessibile e coinvolgente.





In programma anche laboratori di manga rivolti a giovani e adulti, condotti dall’artista Giuseppe Prudentino, per avvicinarsi in modo pratico all’arte del fumetto giapponese e dare forma alle proprie idee attraverso il disegno.





A chiudere il mese di ottobre, venerdì 24 alle ore 18:00, si terrà un incontro con Andrea Yuu Dentuto, fumettista, animatore e tra i principali esperti di cultura manga in Italia. Un talk aperto al pubblico per approfondire il potere comunicativo del fumetto e il suo ruolo nel raccontare tematiche legate all’identità, all’inclusione e alla libertà personale.





Il progetto MUSA proseguirà fino a dicembre con altri appuntamenti culturali, tra letture condivise, incontri e laboratori.





Un’occasione per promuovere un’educazione sentimentale e sociale che metta al centro il rispetto, la diversità e l’uguaglianza di genere.