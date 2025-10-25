La Casa Rossa di Alberobello si apre alla comunità: arte, memoria e partecipazione nel “Cantiere-evento”

– Sabato pomeriggio la Casa Rossa, in contrada Albero della Croce, ha accolto cittadini, artisti e curiosi per una nuova edizione del “Cantiere-evento”, un’iniziativa che trasforma il luogo del restauro in uno spazio di dialogo e condivisione. Dalle 16:00 alle 20:00, il cantiere è diventato teatro di visite guidate, installazioni e performance, invitando il pubblico a vivere il processo di recupero come esperienza collettiva e partecipata.Sotto la direzione di Francesco Maggiore e la cura di Sara De Carlo, tre artisti — Vincenzo D’Alba, Giuseppe De Mattia e Francesco Dongiovanni — hanno proposto opere che intrecciano memoria, materia e immaginazione. Le installazioni Frammenti di un discorso doloroso di De Mattia, Prima ipotesi di Dongiovanni e Pittura dell’ultimo giorno di D’Alba hanno dialogato con gli spazi del cantiere, offrendo nuovi modi di abitare la storia e di immaginare il futuro del luogo.Parallelamente, i visitatori hanno potuto prendere parte a un’azione partecipativa che prevedeva la donazione di piccoli frammenti d’intonaco, simbolo di un legame concreto e affettivo con la memoria collettiva della Casa Rossa.L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per conoscere da vicino il progetto del “Parco Soglia” – Museo a Cielo Aperto di Land Art, ideato e curato da Sara De Carlo con la direzione artistica di Carlo Palmisano. Il parco, in dialogo con il paesaggio naturale che circonda la Casa Rossa, nasce come spazio di esplorazione del concetto di soglia: un confine che non divide, ma connette; un luogo di transizione e riflessione dove passato e futuro, natura e cultura, si incontrano.Tre artisti — Giuseppe Capitano, Livia Paola Di Chiara e Nicola Genco — sono stati selezionati per dare forma al primo nucleo del parco, con opere che interpretano la tensione tra tempo e spazio, tra permanenza e trasformazione.Con Cantiere-evento, la Casa Rossa conferma così la propria vocazione a essere non solo un luogo di memoria, ma anche un laboratorio vivo di pensiero, arte e comunità.