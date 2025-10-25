La Casa Rossa di Alberobello si apre alla comunità: arte, memoria e partecipazione nel “Cantiere-evento”

FILIPPO GIGANTE
– Sabato pomeriggio la Casa Rossa, in contrada
Albero della Croce, ha accolto cittadini, artisti e curiosi per una nuova edizione del
“Cantiere-evento”, un’iniziativa che trasforma il luogo del restauro in uno spazio di
dialogo e condivisione. Dalle 16:00 alle 20:00, il cantiere è diventato teatro di visite
guidate, installazioni e performance, invitando il pubblico a vivere il processo di
recupero come esperienza collettiva e partecipata.
Sotto la direzione di Francesco Maggiore e la cura di Sara De Carlo, tre artisti —
Vincenzo D’Alba, Giuseppe De Mattia e Francesco Dongiovanni — hanno proposto
opere che intrecciano memoria, materia e immaginazione. Le installazioni Frammenti di un
discorso doloroso di De Mattia, Prima ipotesi di Dongiovanni e Pittura dell’ultimo giorno di
D’Alba hanno dialogato con gli spazi del cantiere, offrendo nuovi modi di abitare la storia e
di immaginare il futuro del luogo.
Parallelamente, i visitatori hanno potuto prendere parte a un’azione partecipativa che
prevedeva la donazione di piccoli frammenti d’intonaco, simbolo di un legame concreto e
affettivo con la memoria collettiva della Casa Rossa.
L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per conoscere da vicino il progetto del
“Parco Soglia” – Museo a Cielo Aperto di Land Art, ideato e curato da Sara De Carlo
con la direzione artistica di Carlo Palmisano. Il parco, in dialogo con il paesaggio
naturale che circonda la Casa Rossa, nasce come spazio di esplorazione del concetto di
soglia: un confine che non divide, ma connette; un luogo di transizione e riflessione dove
passato e futuro, natura e cultura, si incontrano.
Tre artisti — Giuseppe Capitano, Livia Paola Di Chiara e Nicola Genco — sono stati
selezionati per dare forma al primo nucleo del parco, con opere che interpretano la
tensione tra tempo e spazio, tra permanenza e trasformazione.
Con Cantiere-evento, la Casa Rossa conferma così la propria vocazione a essere non
solo un luogo di memoria, ma anche un laboratorio vivo di pensiero, arte e comunità.