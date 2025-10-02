Terza edizione del premio ‘Angeli Custodi’ e delle borse di studio per gli alunni più meritevoli della scuola ‘Galileo Galilei’ di Taranto: serata di festa e di fede al quartiere Tamburi





Alla vigilia della ricorrenza cattolica, ieri sera è tornato, per il terzo anno consecutivo, il premio ‘Angeli Custodi’ organizzato dalla parrocchia ‘SS Angeli Custodi’ del quartiere Tamburi di Taranto per ringraziare le persone che più sono state al fianco di questa piccola e operosa comunità. Ospite d’eccezione, l’arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero, che ha accettato l’invito alla cerimonia durante la quale don Alessandro Argentiero, guida della parrocchia, ha premiato due persone particolarmente vicine alla comunità religiosa. La mattonella in ceramica con l’effige degli Angeli Custodi è stata donata a Maria Agata Zaurito, titolare di una farmacia nel quartiere, che negli ultimi mesi ha dato più volte il suo sostegno alle iniziative della parrocchia, a cominciare dalla scuola calcio e dai bambini che la frequentano. La seconda è stata consegnata a Gianluca Bilancioni, da anni al fianco delle attività sostenute da don Alessandro.



Protagonisti della seconda parte della cerimonia sono stati tre alunni della scuola primaria di secondo grado ‘Galileo Galilei’ del quartiere Tamburi, che si sono distinti per i risultati conseguiti lo scorso anno e hanno chiuso il ciclo di studi con il massimo dei voti. A loro, Alessandro Ladiana, responsabile della Comunicazione di TP Italia, ha consegnato buoni per l’acquisto di libri. Subito dopo, finale a sorpresa: don Alessandro Argentiero e monsignor Ciro Miniero hanno ricevuto una targa dalla comunità di persone di TP Italia in segno di ringraziamento per il lavoro a favore dei residenti del quartiere Tamburi e delle loro necessità. Sulla targa, la citazione di Papa Francesco: "Nulla rende felice un uomo quanto un cuore che gli somiglia".