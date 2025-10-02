XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025

BARI - Oltreinapriranno le loro porte al pubblico durante la, in programma. L’iniziativa, promossa dal, permette di visitare palazzi, chiese, teatri, dimore storiche, parchi, siti industriali e luoghi insoliti solitamente non accessibili, con visite a

Quest’anno l’evento celebra anche i cinquant’anni dalla nascita del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni. Tra le aperture straordinarie figura il Viminale a Roma, visitabile solo domenica 12 ottobre su prenotazione.

Il presidente del FAI, Marco Magnifico, ha sottolineato come le Giornate d’Autunno rappresentino “un’occasione di conoscenza e partecipazione civica, unendo cittadini e volontari nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano”.

Le visite a contributo libero contribuiranno alla missione della Fondazione, sostenendo la cura e la valorizzazione dei luoghi storici, artistici e naturali del Paese. Gli iscritti FAI e chi aderirà durante l’evento potrà accedere prioritariamente a luoghi riservati e aperture dedicate.

Per l’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione: www.giornatefai.it.