Voyage a Palazzo Rubino: Il viaggio sonoro di Bayra Razem e Domenico Lopez

TRIGGIANO - Venerdì 24 ottobre, alle ore 21.00, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), l’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà il concerto “Voyage”, un viaggio musicale che attraversa terre, epoche e culture, con protagonisti la cantante Badrya Razem e il chitarrista Domenico Lopez. “Voyage” è un dialogo intimo e vibrante tra le corde della chitarra e le vibrazioni della voce, un intreccio di sonorità mediterranee, melodie arabo-andaluse, canzoni del mondo e improvvisazioni poetiche. Ogni brano è una tappa, ogni silenzio un respiro, ogni nota una memoria condivisa. Il concerto si propone come un’esperienza immersiva, capace di evocare paesaggi interiori e orizzonti lontani.Badrya Razem, italiana di origini algerine, è una delle interpreti più originali della scena musicale contemporanea. Diplomata in canto jazz e specializzata in canto lirico, ha collaborato con prestigiose orchestre e artisti di fama internazionale, tra cui Nate James, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Mario Rosini, Simona Bencini, Neri Per Caso, Roberto Ottaviano e Giovanni Falzone. Ha calcato palcoscenici in Italia e all’estero, tra cui il Festival Jazz di Ascona e il Monte Carlo Jazz Festival. Dal 2022 è docente di canto jazz in Conservatorio. La sua voce, calda e evocativa, è capace di fondere radici cristiane e musulmane in un gesto poetico di riconciliazione, come dimostrano i suoi progetti dedicati al Magnificat e ai “Racconti dal mare”.Domenico Lopez, chitarrista e compositore pugliese, è noto per la sua capacità di fondere tecnica e passione in un linguaggio musicale personale e coinvolgente. Attivo da anni nella scena musicale mediterranea, ha collaborato con numerosi ensemble e solisti, esplorando repertori che spaziano dal flamenco al jazz, dalla musica popolare alla sperimentazione contemporanea. La sua chitarra è strumento di narrazione e di viaggio, capace di dialogare con le voci e le emozioni, e di costruire ponti tra le culture.Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)Infoline: 3711929045Inizio spettacolo: 21:00