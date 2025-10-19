🔴 Tragedia sull’A16: muore un uomo di Altamura, grave la moglie

ALTAMURA – Drammatico incidente stradale ieri sull’autostrada A16, nei pressi di Grottaminarda. Una coppia di Altamura è rimasta coinvolta in un grave sinistro mentre si recava a una festa di compleanno in famiglia.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, finendo contro il guard rail. Alessandro Scozzo, 62 anni, è morto sul colpo. La moglie, 53 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Avellino: ha riportato diversi traumi e fratture, e i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale dell’Anas per i rilievi e la gestione del traffico.