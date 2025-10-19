Ensi e Sine protagonisti nello store barese con un dj set e un meet&greet

BARI - Venerdì 24 ottobre, alle 17, nello store Banana Moon 1978 di Bari, in occasione del lancio della nuova stagione Fall/Winter 2025/2026 di G-Star, sarà proposto un pomeriggio all’insegna della musica con protagonisti Ensi e Sine.Durante l’appuntamento il noto rapper si esibirà con uno speciale dj set. Entrambi parteciperanno a un meet&greet che darà la possibilità ai fan di incontrare i propri beniamini, scattare una foto con loro e accaparrarsi un autografo.Ensi, al secolo Jari Ivan Vella, è una delle pietre miliari della storia del rap e della cultura hip hop in Italia, con un solido percorso discografico fin da giovanissimo e un ruolo anche nel settore dei media e dell'intrattenimento. La sua abilità nel freestyle lo ha reso una presenza iconica nella cultura hip hop più ampia. Ha pubblicato 5 album da solista dal suo debutto. Ha anche pubblicato 2 album con il suo gruppo OneMic, e “Brava Gente” (2023), in collaborazione con il rapper italiano Nerone. Ensi si è esibito come opening act in Italia per Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan, Cypress Hill, Dj Premier, Alchemist, Just Blaze, The Game, Non Phixion, Jedi Mind Tricks e molti altri.Sine, nome d’arte di Alfonso Climenti, ha cominciato ad approcciarsi alla musica attraverso la chitarra e le band. Prima il punk e il metal, poi pian piano si è innamorato del rap underground. Tra i suoi giri della Roma underground ha incontrato Noyz Narcos, con il quale ha instaurato un rapporto di stima trovando la sua espressione massima, in termini artistici. La svolta nel suo percorso è arrivata grazie al collega Coez. Nel 2017 infatti, Sine ha firmato come produttore e direttore artistico “Faccio un Casino”: un album che è diventato un’icona per il rap e itpop a venire. Poco dopo ha prodotto anche “Enemy” di Noyz Narcos, altro disco di platino, rinnovando l'incarico anche con il disco successivo, “Virus”, del 2022. Nel 2023 ha partecipato ai beat del Red Bull 64 Bars di Noyz.L’ingresso all’evento, organizzato in collaborazione con Interjeans, sarà riservato ai primi 200 clienti che acquisteranno una t-shirt G-Star da Banana Moon 1978 o su bananabenz.it ad un prezzo speciale. Dopo l’acquisto si riceverà un braccialetto che darà la possibilità di incontrare i due artisti.Banana Moon 1978 – Corso Cavour, 45 – BariInfoline: 0805232671Inizio evento: 17.00