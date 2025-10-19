Foggia, aggressione al 118 durante soccorso: la Asl denuncia i familiari della donna deceduta

FOGGIA – La Asl di Foggia annuncia che presenterà una denuncia alla magistratura per l’aggressione subita dagli operatori del 118 intervenuti l’altra sera per soccorrere una donna in arresto cardiaco, deceduta nonostante un massaggio cardiaco durato 58 minuti.

Durante l’intervento, i parenti della donna hanno colpito gli operatori e danneggiato un’ambulanza. In una nota, la Asl esprime le condoglianze alla famiglia, sottolineando però che non possono essere taciuti gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario, che ha operato in condizioni estremamente difficili e delicate.

La nota conclude con la piena solidarietà agli operatori e il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e dedizione.