Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon

Trani si prepara a scrivere una nuova pagina di sport e di orgoglio collettivo. Nella suggestiva cornice del Monastero di Colonna è stata presentata oggi la XV edizione della Tranincorsa Half Marathon, che domani trasformerà la città in una capitale del running, dell’inclusione e della solidarietà.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Tommaso Assi sotto l’egida della Fidal, sarà valida come tappa del Trofeo degli Ulivi e assegnerà per la prima volta in Puglia il titolo del Campionato Italiano Interforze di Mezza Maratona.

Un evento di sport e valori

Alla conferenza stampa, moderata da Giancarlo Fiume, caporedattore della TGR Puglia, sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui Amedeo Bottaro, sindaco di Trani; Debora Ciliento, assessore regionale; Angelo Giliberto, presidente CONI Puglia; Eusebio Haliti, presidente FIDAL Puglia; e Ten. Col. Luigi Usai, in rappresentanza dello Stato Maggiore della Difesa.

Il presidente della società organizzatrice, Giovanni Assi, ha evidenziato il valore umano dell’iniziativa:

«La Tranincorsa non è solo una gara, ma un ponte tra mondi diversi: civile, militare e sociale. Correre insieme significa credere in una società più coesa e solidale. Vedere atleti delle Forze Armate accanto a persone con disabilità è il simbolo più autentico di un Paese che si riconosce nei valori dello sport».

Sport, salute e solidarietà

Come da tradizione, la Tranincorsa abbraccia anche il sociale. Parteciperanno nove atleti con disabilità della Lega del Filo d’Oro ETS, accompagnati dai loro supporter. Presente anche la LILT, con il presidente nazionale Francesco Schittulli, che ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa con il CONI per promuovere la prevenzione attraverso lo sport e ha donato un ecografo alla sezione LILT BT.

Nel Villaggio dell’Atletica, allestito in Piazza Marinai d’Italia, saranno presenti stand dedicati alla salute, alla prevenzione e alla Protezione Civile, con attività rivolte alle scuole e dimostrazioni di primo soccorso.

Una sfida tricolore

Domani, domenica 12 ottobre, Trani ospiterà oltre 2.000 partecipanti: circa 1.500 runner iscritti alla Half Marathon da 21,097 km e 500 alla 10 km non competitiva.

Sul fronte agonistico, attesi nomi di spicco come Pasquale Selvarolo e Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), Matteo Lometti (Brancaleone Asti) e Anita Martinelli (Carabinieri).

La partenza è prevista alle 9:00 da Piazza Marinai d’Italia, dopo l’Inno nazionale eseguito dalla Fanfara dell’Esercito. Il percorso costeggerà il mare, attraverserà il porto e passerà due volte davanti alla Cattedrale di Trani, in uno scenario unico.

Trani capitale dello sport

Nel corso della mattinata sono stati consegnati i simbolici “pettorali d’onore” ai rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia e agli organizzatori, tra cui il vicepresidente Claudio Mannatrizio, che ha parlato di “numeri da record e di un’edizione che porta Trani nella mappa nazionale del running”.

L’evento gode dei patrocini di Regione Puglia, Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, Puglia 2026 - Regione Europea dello Sport, ASL BT, Città di Trani, Università e CONI Puglia, con Rai Sport come media partner.

Conclusione

Domani Trani non ospiterà soltanto una gara: sarà palcoscenico di un messaggio potente, dove lo sport diventa linguaggio universale di unità, disciplina e speranza. Un simbolo di come, correndo insieme, si possa costruire una comunità più forte e inclusiva.

📍 Per aggiornamenti e informazioni:

👉 www.atleticatommasoassi.it

👉 facebook.com/ASDTommasoAssi

👉 instagram.com/tommasoassitriathlonteam