Trani, maxi sequestro di smalti potenzialmente cancerogeni
TRANI – Maxi sequestro a Trani da parte dei finanzieri del comando provinciale. In un laboratorio situato in un capannone industriale alla periferia della città venivano prodotti smalti per manicure contenenti una sostanza potenzialmente cancerogena.
Oltre 12.000 flaconi erano già pronti per la vendita, mentre è stata sequestrata anche una tonnellata di materia prima destinata alla produzione. Gli smalti contenevano una sostanza vietata in tutta l’Unione Europea a partire dal 1° settembre scorso proprio per la loro pericolosità.
L’operazione ha consentito di bloccare la diffusione di prodotti nocivi e di avviare gli accertamenti sulle responsabilità dei gestori del laboratorio.
