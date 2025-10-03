Tranincorsa 2025 a Trani: sport, inclusione e solidarietà
TRANI – La quindicesima edizione della Tranincorsa 2025 si prepara a trasformare la città di Trani in capitale della corsa. L’evento, in programma domenica 12 ottobre, vedrà il ritorno della Half Marathon, con una formula che unisce competizione, passione per lo sport e impegno sociale.
Per la prima volta in Puglia, l’A.S.D. Atletica Tommaso Assi ospiterà il Campionato Italiano Interforze di Mezza Maratona, insieme al IX Trofeo Franco Assi e alla tappa del Trofeo degli Ulivi, con la partecipazione di atleti provenienti da tutte le Forze armate e di Polizia del Paese, fianco a fianco con i civili. La manifestazione, sostenuta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, aggiunge un valore patriottico e simbolico alla gara.
La competizione partirà alle 9:00 da Piazza Marinai d’Italia, con un percorso panoramico lungo 21,097 km che costeggia il mare Adriatico, attraversa il porto e sfiora la Cattedrale di Trani. Un giro di boa a Bisceglie segnerà il ritorno verso il traguardo, accompagnato da postazioni musicali e dai pacers di Running Zen. In contemporanea, si terrà una gara non competitiva di 10 km aperta a tutti, camminatori e famiglie comprese.
La Tranincorsa non dimentica il sociale. L’evento sostiene LILT, la ASL BT e la Lega del Filo d’Oro, promuovendo sensibilizzazione, inclusione e attenzione ai diritti delle persone con disabilità sensoriali. Stand informativi e momenti di confronto arricchiranno il Villaggio dell’Atletica, rendendo l’evento un’occasione per unire sport e solidarietà.
Sabato 11 ottobre è in programma la Junior Trani Race, corsa di 600 metri dedicata agli alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie, per avvicinare i più giovani alla pratica sportiva.
Tra gli atleti già iscritti figurano Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) e Matteo Lometti (ASD Brancaleone Asti), promettendo spettacolo e alto livello tecnico.
La Tranincorsa nasce nel 2009 sul solco del Memorial Tommaso Assi, storico evento che ha visto sfilare campioni olimpici e mondiali. Oggi, con la nuova formula, mira a coinvolgere appassionati e cittadini, consolidando la sua importanza nel panorama nazionale della FIDAL.
Per informazioni e iscrizioni: www.atleticatommasoassi.it
Facebook: ASDTommasoAssi
Instagram: Tommaso Assi Triathlon Team
Il percorso completo della mezza maratona partirà e terminerà in Piazza Marinai d’Italia, attraversando i principali luoghi simbolo di Trani e regalando agli atleti una combinazione unica di sport, bellezza e impegno civico.