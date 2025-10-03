Tranincorsa 2025 a Trani: sport, inclusione e solidarietà

TRANI – La quindicesima edizione dellasi prepara a trasformare la città di Trani in capitale della corsa. L’evento, in programma domenica 12 ottobre, vedrà il ritorno della, con una formula che unisce competizione, passione per lo sport e impegno sociale.

Per la prima volta in Puglia, l’A.S.D. Atletica Tommaso Assi ospiterà il Campionato Italiano Interforze di Mezza Maratona, insieme al IX Trofeo Franco Assi e alla tappa del Trofeo degli Ulivi, con la partecipazione di atleti provenienti da tutte le Forze armate e di Polizia del Paese, fianco a fianco con i civili. La manifestazione, sostenuta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, aggiunge un valore patriottico e simbolico alla gara.

La competizione partirà alle 9:00 da Piazza Marinai d’Italia, con un percorso panoramico lungo 21,097 km che costeggia il mare Adriatico, attraversa il porto e sfiora la Cattedrale di Trani. Un giro di boa a Bisceglie segnerà il ritorno verso il traguardo, accompagnato da postazioni musicali e dai pacers di Running Zen. In contemporanea, si terrà una gara non competitiva di 10 km aperta a tutti, camminatori e famiglie comprese.

La Tranincorsa non dimentica il sociale. L’evento sostiene LILT, la ASL BT e la Lega del Filo d’Oro, promuovendo sensibilizzazione, inclusione e attenzione ai diritti delle persone con disabilità sensoriali. Stand informativi e momenti di confronto arricchiranno il Villaggio dell’Atletica, rendendo l’evento un’occasione per unire sport e solidarietà.

Sabato 11 ottobre è in programma la Junior Trani Race, corsa di 600 metri dedicata agli alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie, per avvicinare i più giovani alla pratica sportiva.

Tra gli atleti già iscritti figurano Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) e Matteo Lometti (ASD Brancaleone Asti), promettendo spettacolo e alto livello tecnico.

La Tranincorsa nasce nel 2009 sul solco del Memorial Tommaso Assi, storico evento che ha visto sfilare campioni olimpici e mondiali. Oggi, con la nuova formula, mira a coinvolgere appassionati e cittadini, consolidando la sua importanza nel panorama nazionale della FIDAL.

Per informazioni e iscrizioni: www.atleticatommasoassi.it

Facebook: ASDTommasoAssi

Instagram: Tommaso Assi Triathlon Team

Il percorso completo della mezza maratona partirà e terminerà in Piazza Marinai d’Italia, attraversando i principali luoghi simbolo di Trani e regalando agli atleti una combinazione unica di sport, bellezza e impegno civico.