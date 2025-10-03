Taranto protagonista dell’innovazione in salute e territorio: il 24 ottobre convegno su Health-Tech e approccio Human-Centric

TARANTO - L’innovazione incontra la salute e il territorio. Venerdì 24 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 12:30, l’Aula Ex Chiesa del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Via Duomo, 259 - Taranto) ospiterà il convegno dal titolo “Il ruolo dell’Health-tech e dell’approccio Human-Centric negli ecosistemi dell’innovazione territoriale”.L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Taranto, dall’Università di Bari - Dipartimento Jonico e da altri prestigiosi enti e istituzioni tra i quali il prestigioso ente del terzo settore GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence, sarà riconosciuto ai fini CFU (0,5 CFU per gli studenti dei corsi di laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende - L-18 e in Strategie d’Impresa e Management - LM-77, previa relazione alla Prof.ssa Laura TAFARO).I saluti istituzionali apriranno i lavori con gli interventi di Paolo PARDOLESI, direttore DJSGE dell’Università di Bari, Enrico LANDONI, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università eCampus, Marco MARGARITA, amministratore delegato del Centro di Ricerche CUIRIF, Claudio CALDAROLA, presidente di GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence, e Mattia GIORNO, vicesindaco di Taranto.Il coordinamento dei lavori sarà affidato a Vincenzo PACELLI, coordinatore dei corsi di studio in Economia, mentre l’introduzione e la moderazione saranno curate da Andrea SESTINO, professore associato di Innovation Management all’Università eCampus e adjunct professor alla Luiss Business School e all’Università Cattolica “A. Gemelli”, con un focus sul tema “Human-Centric Innovation Management in services research”.A seguire gli interventi di Francesco SCHIAVONE, ordinario di Innovation Management all’Università Parthenope, su cluster e trasferimento tecnologico; di Alex DELL’ERA, manager di Canon Medical e FERPI, sul ruolo del MedTech tra persone e territorio; di Matteo FOGLIA, ricercatore UniBa, su finanza sostenibile e innovazione territoriale; e di Laura TAFARO, ordinaria di Diritto Privato UniBa, sull’HealthTech come strumento di inclusione per le persone vulnerabili.Non mancherà una “15-Minute Pitch Session”, spazio dedicato a progetti concreti di ricerca e applicazione: Alfredo SAGONA (CUIRIF) presenterà uno studio sulla trasformazione digitale e One Health nel Mediterraneo; Vincenzo MERCINELLI e Pierpasquale ANTONANTE (Oikos Impresa - Contatto Impresa Sociale) proporranno una riflessione sul paradigma della cura; la Direzione Scientifica CTE illustrerà le attività della Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto; infine Ennio TASCIOTTI, direttore del programma Human Longevity dell’Università San Raffaele e direttore scientifico di Plastic Free, parlerà di microplastiche e salute in una prospettiva One Health.Il convegno, organizzato dal comitato composto da Andrea SESTINO, Laura TAFARO e Vincenzo PACELLI con il supporto di Oikos Mediterraneo e del DiTEIM @CUIRIF, rappresenta un’occasione di dialogo tra accademia, istituzioni, imprese e società civile. Un incontro che pone Taranto al centro della riflessione sull’innovazione tecnologica e la sua capacità di generare valore sociale, economico e sanitario per il territorio.Il Team GP4AIGlobal Professionals for Artificial Intelligence aps ets