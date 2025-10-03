Allerta meteo gialla in Puglia: rischio idrogeologico e temporali
BARI - La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla valido dalle ore 14:00 di oggi, 3 ottobre 2025, e per le successive 10 ore.
Sono previste precipitazioni residue e isolate sulla Puglia centro-meridionale, con cumulati generalmente deboli, ma accompagnati da possibili rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente, locali grandinate e raffiche di vento.
L’allerta riguarda in particolare la Puglia Centrale Adriatica, la Puglia Centrale Bradanica e i Bacini del Lato e del Lenne.
Il rischio segnalato è idrogeologico e idrogeologico per temporali.
Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto in prossimità di aree costiere, sottopassi, zone collinari e strade a rischio allagamenti.
Tags: METEO