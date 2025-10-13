Trasporto aereo, nuovi disagi in Puglia: sospeso il volo Ita Bari–Linate delle 6.20
BARI – Nuove criticità per il trasporto aereo pugliese. Dopo la sospensione dei voli della Lumiwings dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia – collegamenti che, secondo quanto previsto, dovrebbero riprendere dal 1° novembre con un’altra compagnia – arriva un’altra battuta d’arresto, questa volta dallo scalo di Bari.
Il volo Bari–Milano Linate delle 6.20 operato da Ita Airways risulta infatti momentaneamente cancellato e non più prenotabile a partire dal 27 ottobre, in attesa di una riprogrammazione. Il primo collegamento utile per Milano sarà dunque quello delle 8.15, una modifica che rischia di creare notevoli disagi ai passeggeri, soprattutto a chi utilizza la tratta per motivi di lavoro o per coincidenze con altri voli.
Anche l’aeroporto di Brindisi è interessato da uno stop: Wizzair ha sospeso i voli invernali per Bucarest, riducendo ulteriormente le opzioni di collegamento internazionale dal Salento verso l’Europa orientale.
La situazione complessiva dei voli in Puglia resta dunque fluida, tra sospensioni temporanee, riorganizzazioni di orario e l’attesa di nuovi operatori pronti a subentrare per garantire la continuità dei collegamenti aerei regionali.