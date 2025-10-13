Monopoli, allarme ladri rivelatosi… una coppietta in auto

Un episodio curioso ha animato la giornata a Monopoli. Un uomo ha chiamato idopo aver notato, dalle telecamere di videosorveglianza, un’

Convinto che potessero esserci dei ladri, l’uomo ha richiesto l’intervento dei militari. All’arrivo delle pattuglie, però, la situazione si è rivelata molto diversa: nell’auto erano presenti due fidanzatini intenti a scambiarsi qualche effusione d’amore. La sorpresa è stata doppia per il testimone, visto che la ragazza è nipote dell’uomo.

Nessun reato, quindi, solo un malinteso e una storia curiosa che ha strappato un sorriso ai protagonisti e ai Carabinieri intervenuti.