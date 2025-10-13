Monopoli, allarme ladri rivelatosi… una coppietta in auto
MONOPOLI – Un episodio curioso ha animato la giornata a Monopoli. Un uomo ha chiamato i Carabinieri dopo aver notato, dalle telecamere di videosorveglianza, un’auto sospetta parcheggiata vicino al cancello di casa.
Convinto che potessero esserci dei ladri, l’uomo ha richiesto l’intervento dei militari. All’arrivo delle pattuglie, però, la situazione si è rivelata molto diversa: nell’auto erano presenti due fidanzatini intenti a scambiarsi qualche effusione d’amore. La sorpresa è stata doppia per il testimone, visto che la ragazza è nipote dell’uomo.
Nessun reato, quindi, solo un malinteso e una storia curiosa che ha strappato un sorriso ai protagonisti e ai Carabinieri intervenuti.
Tags: CRONACA LOCALE