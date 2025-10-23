Tratturi Reali alla Camera dei Deputati con 'Calici di Puglia'

Alla Camera l’eccellenza della Puglia: ‘Onorati per aver partecipato ad una vetrina cosi prestigiosa’. Caliandro (Tratturi Reali), ‘Per noi motivo di grande orgoglio’





«Impegno, passione, perseveranza. Sono stati giorni lunghi e intensi. Di forte emozione. Fino all’evento di mercoledì all’interno della Camera dei Deputati che ha ripagato tutti i nostri sacrifici. Essere tra le aziende che hanno fatto conoscere le eccellenze della Puglia, con l’evento ‘Calici di Puglia’, è stato per noi un motivo di grande orgoglio. Far conoscere ad una platea così prestigiosa i nostro olii gratifica il lavoro che portiamo avanti ogni giorno sempre con la stessa passione. Una passione che abbiamo ereditato e che vogliamo possa divenire nel tempo anche una testimonianza diretta per tanti giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell’agricoltura. Siamo consapevoli delle sfide che l’olivicoltura nel nostro territorio sta attraversando. Ma allo stesso tempo riteniamo indispensabile continuare a lavorare con costanza, in sinergia insieme a tanti altri produttori delle nostre realtà, come abbiamo già dimostrato alla Camera dei Deputati in questo ultimo evento».





Ha dichiarato, in una nota stampa, Rocco Caliandro, titolare di Tratturi Reali.