Trenitalia, Puglia: modifiche alla circolazione sulla linea Potenza-Battipaglia fino al 28 ottobre
BARI – Dal 1° al 28 ottobre 2025 sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza-Battipaglia, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni in partenza e in arrivo a Bari.
Durante il periodo dei lavori, gli Intercity Taranto-Potenza-Roma saranno cancellati e sostituiti da servizi sostitutivi con bus. Gli orari dei bus possono variare in base alle condizioni del traffico stradale.
Sono in corso interlocuzioni tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Trenitalia per ripristinare, a fine ottobre, il collegamento Frecciarossa Taranto-Potenza-Roma-Milano.
I passeggeri sono invitati a consultare i canali ufficiali Trenitalia prima della partenza, in quanto gli orari e le informazioni sui servizi sostitutivi sono aggiornati costantemente. Dettagli e aggiornamenti sono disponibili su:
-
Sito web Trenitalia: www.trenitalia.com (sezione Infomobilità)
-
App Trenitalia, tramite Smart Caring personalizzato
-
Call center gratuito: 800 89 20 21
Per viaggiare informati, è possibile consultare anche la campagna “Scegli di viaggiare informato” di Trenitalia.