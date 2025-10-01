Trenitalia, Puglia: modifiche alla circolazione sulla linea Potenza-Battipaglia fino al 28 ottobre

BARI – Dalsono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni in partenza e in arrivo a Bari.

Durante il periodo dei lavori, gli Intercity Taranto-Potenza-Roma saranno cancellati e sostituiti da servizi sostitutivi con bus. Gli orari dei bus possono variare in base alle condizioni del traffico stradale.

Sono in corso interlocuzioni tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Trenitalia per ripristinare, a fine ottobre, il collegamento Frecciarossa Taranto-Potenza-Roma-Milano.

I passeggeri sono invitati a consultare i canali ufficiali Trenitalia prima della partenza, in quanto gli orari e le informazioni sui servizi sostitutivi sono aggiornati costantemente. Dettagli e aggiornamenti sono disponibili su:

Sito web Trenitalia : www.trenitalia.com (sezione Infomobilità)

App Trenitalia , tramite Smart Caring personalizzato

Call center gratuito: 800 89 20 21

Per viaggiare informati, è possibile consultare anche la campagna “Scegli di viaggiare informato” di Trenitalia.