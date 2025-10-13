Il gesto dell’Audace Trinitapoli per i giovani tifosi del Foggia





TRINITAPOLI - Oggi, 13 ottobre 2025, ricorre il primo anniversario di una delle tragedie più dolorose che abbia colpito la comunità sportiva di Foggia. Una data che nessuno potrà mai dimenticare: la notte in cui quattro giovani tifosi rossoneri persero la vita di ritorno dalla trasferta Potenza–Foggia, disputata allo stadio "Viviani".

Per ricordare quel dramma e onorare la memoria di Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17 anni), Gaetano Gentile (21 anni) e Samuele Bruno (15 anni), l’ASD Audace Trinitapoli ha compiuto oggi un gesto toccante e carico di significato. La società, guidata dal presidente Francesco Sarcina, ha deposto un mazzo di fiori sotto lo striscione commemorativo presente presso il campo comunale di via Mare a Trinitapoli.Un segno concreto di vicinanza e affetto nei confronti delle famiglie delle giovani vittime, del Foggia Calcio e dell’intera città di Foggia, ancora profondamente segnata da quella tragica notte.Era circa mezzanotte, il 13 ottobre 2024, quando uno dei mezzi che riportava a casa i tifosi foggiani venne coinvolto in un terribile incidente stradale. Il bilancio fu devastante: tre morti sul colpo e, dopo giorni di agonia, la scomparsa anche del giovane Samuele Bruno, che lottò tra la vita e la morte nei reparti ospedalieri di Potenza e Lecce.Il gesto dell’Audace Trinitapoli rappresenta un esempio di sportività, solidarietà e memoria. Un atto che va oltre i colori e gli schieramenti, e che resterà nel cuore di tutti. Perché il calcio è soprattutto comunità, rispetto e condivisione del dolore, quando serve. E oggi Trinitapoli ha voluto esserci, con discrezione e affetto.