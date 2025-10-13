Villa Castelli: Rosa Speciale compie 100 anni
VILLA CASTELLI - Sabato scorso a Ceglie Messapica è stato festeggiato il centenario di nonna Rosa Speciale. Alla celebrazione, insieme ai familiari e agli amici, ha partecipato anche il sindaco Angelo Palmisano, che ha consegnato una targa commemorativa. La cerimonia è stata benedetta da don Giacomo Lombardi della parrocchia Don Guanella.
Nata a Ostuni l’11 ottobre 1925, Rosa Speciale è figlia di Pietro e Pasqua, moglie di Rocco Santoro e mamma di Grazia, Cosimo, Antonio e Leonardo.
La redazione di Antenna Sud le augura un felice compleanno e altri cento anni di gioia.