Villa Castelli: Rosa Speciale compie 100 anni

VILLA CASTELLI - Sabato scorso aè stato festeggiato il. Alla celebrazione, insieme ai familiari e agli amici, ha partecipato anche il, che ha consegnato una targa commemorativa. La cerimonia è stata benedetta dadella parrocchia Don Guanella.

Nata a Ostuni l’11 ottobre 1925, Rosa Speciale è figlia di Pietro e Pasqua, moglie di Rocco Santoro e mamma di Grazia, Cosimo, Antonio e Leonardo.

