Trinitapoli: il sindaco Francesco di Feo all'Auditorium dell'Assunta per l'organizzazione della Sagra Del Carciofo
TRINITAPOLI - Il Sindaco di Trinitapoli Francesco di Feo ha invitato ufficialmente cittadini, imprenditori agricoli, agricoltori, parrocchie, associazioni e movimenti politici a prendere parte a un dibattito pubblico in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 18:30, presso l'Auditorium dell'Assunta.
L'incontro servirà a raccogliere idee, proposte e contributi volti all' organizzazione della prossima Sagra del Carciofo.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare con nuove idee.
Tags: Bat Politica locale