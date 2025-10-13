Tumori cutanei in aumento: a Trani il dibattito della Giornata Dermatologica Pugliese

TRANI – Oltre 150 esperti si sono confrontati durante la Giornata Dermatologica Pugliese, organizzata all’Hotel “San Paolo al Convento”, sulle sfide attuali della dermatologia, dal melanoma alle malattie croniche della pelle, fino alle terapie personalizzate e alla medicina di precisione.

Ogni anno in Italia si registrano circa 13.000 nuovi casi di melanoma, con un aumento del 20% nell’ultimo decennio. Grazie alle nuove terapie e all’approccio multidisciplinare, la sopravvivenza a cinque anni per i pazienti con forme avanzate è oggi del 50-60%.

I partecipanti hanno approfondito fattori molecolari, ambientali e immunologici alla base delle patologie cutanee, che in Italia colpiscono oltre cinque milioni di persone, tra cui psoriasi, dermatite atopica e vitiligine. La dottoressa Carmen Silvia Fiorella, responsabile della Dermatologia dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, ha sottolineato l’importanza di un approccio empatico e collaborativo con i pazienti, che consenta cure complete delle malattie croniche.

Il presidente della LILT, professor Francesco Schittulli, ha ribadito la necessità di investire nella prevenzione e nello screening precoce dei tumori cutanei, promuovendo reti tra servizi territoriali e centri ospedalieri di riferimento.

Durante l’evento, nell’ambito del progetto LILT “Se hai cara la pelle”, sono stati premiati due giovani specializzandi in dermatologia con dermatoscopi, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce del melanoma, rafforzando il legame tra formazione, prevenzione e innovazione nella lotta ai tumori cutanei.



