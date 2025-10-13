Alberobello ospita “TorniAmo tra i Trulli”: un weekend esperienziale dedicato alla tornitura artistica del legno





Concorso riservato ai soci dell’associazione, per mettere alla prova abilità e fantasia su un tema specifico;

Concorso libero aperto a tutti, dedicato a opere inedite che esprimano la creatività dei partecipanti;

Dimostrazioni dal vivo a cura dei maestri tornitori, per scoprire da vicino le tecniche e i segreti di quest’arte antica;

Mostra di opere di tornitura, con creazioni uniche presentate fuori concorso;

Convegno di tornitura artistica, un momento di approfondimento e confronto per appassionati e professionisti del settore. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare l’artigianato artistico e promuovere la cultura del saper fare, nel segno dell’eccellenza e della condivisione.



A concludere, il Presidente dell’Associazione Nazionale Amici della Tornitura, Roberto Fornasari, sottolinea: “Siamo felici di portare la nostra passione per la tornitura artistica in un luogo unico come Alberobello, simbolo di bellezza e tradizione italiana. Questo evento è pensato per condividere conoscenze, esperienze e soprattutto per avvicinare il pubblico a un’arte che unisce tecnica, creatività e amore per il legno. Ringraziamo il Comune di Alberobello per la collaborazione e l’ospitalità: insieme vogliamo far vivere ai visitatori due giornate all’insegna dell’arte e dell’incontro.”



“TorniAmo tra i Trulli” invita cittadini, turisti e curiosi a vivere un’esperienza unica nel cuore della Puglia, nel riscoprire l’arte della manualità e insieme la bellezza senza tempo di Alberobello.



Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire la pagina dell’Associazione Nazionale Amici della Tornitura collegandosi a L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare l’artigianato artistico e promuovere la cultura del saper fare, nel segno dell’eccellenza e della condivisione.A concludere, il Presidente dell’Associazione Nazionale Amici della Tornitura, Roberto Fornasari, sottolinea: “Siamo felici di portare la nostra passione per la tornitura artistica in un luogo unico come Alberobello, simbolo di bellezza e tradizione italiana. Questo evento è pensato per condividere conoscenze, esperienze e soprattutto per avvicinare il pubblico a un’arte che unisce tecnica, creatività e amore per il legno. Ringraziamo il Comune di Alberobello per la collaborazione e l’ospitalità: insieme vogliamo far vivere ai visitatori due giornate all’insegna dell’arte e dell’incontro.”“TorniAmo tra i Trulli” invita cittadini, turisti e curiosi a vivere un’esperienza unica nel cuore della Puglia, nel riscoprire l’arte della manualità e insieme la bellezza senza tempo di Alberobello.Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire la pagina dell’Associazione Nazionale Amici della Tornitura collegandosi a www.amicidellatornitura.it





ALBEROBELLO - Il 18 e 19 ottobre 2025 Alberobello diventa ‘capitale’ della tornitura artistica del legno con “TorniAmo tra i Trulli”, l’evento promosso dall’Associazione Nazionale Amici della Tornitura che si terrà presso il Centro Culturale Galiani (ex Conceria) in via Barsento.“Accogliamo con entusiasmo un evento che unisce arte, manualità e tradizione in una cornice d’eccezione come Alberobello. La tornitura artistica è un’espressione autentica di creatività e passione, capace di valorizzare la materia naturale e di trasformarla in bellezza. ‘TorniAmo tra i Trulli’ è un appuntamento che arricchisce la nostra offerta culturale e conferma il ruolo di Alberobello come città aperta alla valorizzazione dei saperi e delle arti” — dichiara Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello.Due giornate interamente dedicate alla passione per il legno e all’arte della tornitura, in un connubio perfetto tra creatività, artigianato e tradizione che trova nel borgo dei trulli la sua cornice più suggestiva.Il programma prevede: