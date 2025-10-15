🟢 “Tutte e tutti in piazza”: giochi, inclusione e socialità in piazza Cesare Battisti

BARI – Una mattinata di giochi, colori e partecipazione quella di oggi in piazza Cesare Battisti, dove si è svolto il primo appuntamento di “Tutte e tutti in piazza”, evento di animazione territoriale promosso dal Centro Servizi per Famiglie (CSF) “San Nicola”, gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città.

L’iniziativa, che rientra nel percorso di valorizzazione delle piazze come spazi di incontro e inclusione, nasce con un duplice obiettivo: vivere pienamente lo spazio pubblico e sensibilizzare la cittadinanza sui servizi del welfare comunale offerti dal CSF.

Dalle 10 alle 12, operatori e animatori hanno coinvolto famiglie, bambini e passanti con giochi di gruppo, attività ludiche e laboratori creativi, trasformando la piazza in un grande spazio di condivisione e partecipazione. L’approccio è quello del “welfare di prossimità”: avvicinare i cittadini ai servizi comunali direttamente nei luoghi di aggregazione spontanea, intercettando bisogni e creando nuove occasioni di socialità.

Durante le tre giornate del progetto — che proseguirà mercoledì 22 e 29 ottobre, sempre dalle 10 alle 12 in piazza Cesare Battisti — saranno proposte attività laboratoriali, letture animate, giochi cooperativi e momenti ludico-educativi rivolti a tutte le fasce d’età.

L’esperienza estiva, già sperimentata con successo in piazza Cesare Battisti e in piazza Carabellese (Madonnella), ha mostrato come portare le attività dei Centri Servizi per Famiglie nei luoghi pubblici possa favorire la partecipazione e il contatto con nuovi utenti, spesso restii a rivolgersi spontaneamente ai servizi sociali.

Il Centro Servizi per Famiglie “San Nicola” ha sede in strada del Carmine 11, nel cuore di Bari vecchia.

📞 Per informazioni: 080 5289075 – 344 0635702

📧 Email: csf.sannicola@progettocitta.org

🌐 Social: facebook.com/csfsannicolamurat – instagram.com/csfsannicola