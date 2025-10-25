Un nuovo talento tarantino: Sveva Sabato campionessa italiana Under 18 di SUP

EL SALVADOR -

Un altro talento sportivo cresce tra i banchi dell’Istituto “Maria Pia” di Taranto. Sveva Sabato, giovane atleta tarantina e portacolori della SUP Academy Taranto, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under 18 femminile di Stand Up Paddle (SUP) nel circuito ufficiale della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW).

Le finali nazionali, disputate a Piombino lo scorso weekend, hanno visto la giovane tarantina trionfare nella Technical Race, la prova più impegnativa e spettacolare della disciplina, che unisce forza fisica, equilibrio e strategia. Con una prestazione di grande maturità e solidità tecnica, Sveva ha inoltre centrato un eccellente secondo posto nell’Assoluto Juniores Italiano, confermandosi tra le migliori promesse del panorama nazionale del SUP.

Un anno di crescita e successi

Il 2025 è stato un anno straordinario per Sveva Sabato, costellato da vittorie, podi internazionali e una crescita costante che l’ha portata a competere con le migliori atlete europee.

Guidata dal tecnico Mario Tagarelli, presidente e allenatore della SUP Academy Taranto, Sveva è riuscita a conciliare con impegno studio e sport agonistico, diventando un esempio per i suoi coetanei.

“Sveva è un esempio per i nostri giovani: determinata, concentrata e sempre pronta a dare il meglio di sé, dentro e fuori dall’acqua – ha dichiarato Mario Tagarelli –. Il suo percorso dimostra come il lavoro di squadra e la fiducia reciproca possano trasformare il talento in risultato”.

Doppia convocazione mondiale

La stagione si chiude con un doppio e prestigioso riconoscimento: Sveva Sabato è stata convocata da due Nazionali italiane per i prossimi impegni internazionali. La giovane atleta rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo ICF di Stand Up Paddle con la Nazionale Federcanoa, in programma ad Abu Dhabi dal 28 ottobre al 2 novembre 2025, e ai Campionati del Mondo Surfing ISA con la Nazionale FISSW, che si terranno a El Salvador dal 10 al 15 novembre 2025.

Orgoglio tarantino e scolastico

L’intera comunità dell’Istituto “Maria Pia” ha espresso grande orgoglio per i successi di Sveva, riconoscendole meriti sportivi e umani.

Una storia di talento, sacrificio e determinazione, che dimostra come anche dai banchi di scuola possano nascere campionesse capaci di portare in alto il nome di Taranto e dell’Italia nello sport mondiale.