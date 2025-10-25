Serie C – Girone C: l’Altamura espugna lo “Zaccheria”: decisivo Curcio su rigore Foggia-Altamura 0-1
Foggia-Altamura finisce 0-1 per i murgiani
FRANCESCO LOIACONO - L’Altamura conquista tre punti pesantissimi vincendo 1-0 sul campo del Foggia nella gara valida per l’undicesima giornata di andata del girone C di Serie C. A decidere il match è stato un rigore trasformato da Curcio al 13’ del secondo tempo.
La partita si apre con un’occasione per gli ospiti: al 2’ Rosafio di testa non riesce a indirizzare il pallone in porta. L’Altamura spinge ma il Foggia risponde all’11’ con Garofalo, che calcia però alto. Al 25’ Sylla si rende pericoloso, ma la sua conclusione termina fuori di poco.
Nella ripresa, al 3’, D’Amico sfiora il vantaggio per i rossoneri, ma è l’Altamura a sbloccare il risultato al 13’: rigore per fallo di Olivieri su Simone, trasformato con freddezza da Curcio per lo 0-1.
Il Foggia prova a reagire ma è ancora l’Altamura a rendersi insidiosa: al 22’ Rosafio spreca una buona chance, mentre al 33’ Ortisi va vicino al raddoppio. Nel finale, al 40’, Winkelmann sfiora il pareggio e un minuto dopo Florio per poco non chiude i conti per i murgiani.
Con questa vittoria, l’Altamura sale a quota 14 punti, posizionandosi al nono posto in classifica. Il Foggia resta invece sestultimo con 10 punti, appaiato al Cerignola.
Nel prossimo turno, in programma per la dodicesima giornata, l’Altamura ospiterà il Cosenza sabato 1° novembre alle 14:30 allo stadio “D’Angelo”, mentre il Foggia farà visita al Potenza domenica 2 novembre alle 14:30 al “Viviani”.