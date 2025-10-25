Cinema, musica e cultura brasiliana: domani la terza giornata del Bari Brasil Film Fest

BARI - Fra cinema, musica, aperitivi e appuntamenti dedicati ai più piccoli, prosegue domani, sabato, la, diretto dae organizzato dall’associazione culturale

Dopo il successo dei primi due giorni con le proiezioni di Io sono ancora qui e Radici africane, la rassegna propone un nuovo appuntamento tutto al femminile con Il sentiero azzurro di Gabriel Mascaro, film vincitore dell’Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria e del Premio della Giuria Ecumenica al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2025. L’opera, che sarà proiettata alle 10.30 al Multicinema Galleria di Bari e introdotta da Alina Lattarulo, operatrice culturale, è un racconto poetico e simbolico ambientato nelle foreste amazzoniche di un futuro distopico.

Il film narra la storia di Tereza (interpretata da Denise Weinberg), una vivace settantasettenne costretta, per ordine del governo, a trasferirsi in una colonia per anziani. Decisa a non piegarsi al destino imposto, Tereza sceglie di fuggire per inseguire il sogno di una vita e vivere un viaggio di libertà e conoscenza, in cui la disobbedienza diventa strumento di emancipazione.

Come da tradizione, la proiezione sarà seguita dal consueto aperitivo brasiliano a cura dell’associazione Origens e dal concerto dal vivo di Edinho, per un momento di convivialità e musica che unisce pubblico e cultura sudamericana.

Nel pomeriggio, alle 17, la Casa delle Donne del Mediterraneo in piazzetta Sant’Antonio ospiterà un evento dedicato ai più piccoli, organizzato da Larissa di Lauro dell’associazione Brasil na Puglia: la proiezione del film d’animazione Rio 2, un viaggio fantastico e colorato ambientato nel cuore dell’Amazzonia. In serata, alle 19.30, il Duke Jazz Club accoglierà la presentazione del disco Aquele Abraço della cantante Francesca Leone, accompagnata da Guido Di Leone alla chitarra, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria.

Il festival si concluderà lunedì 27 ottobre con la proiezione, alle 20.30 al Multicinema Galleria, di Aumenta que é rock’n roll (2024) di Thomás Portella, introdotto da Pierpaolo Martino, docente di Letteratura, Media e Popular Music all’Università degli Studi di Bari. Il film, vincitore dei premi Giuria Popolare e Giuria Giovane all’ultimo Festival du cinéma Brésilien de Paris, racconta il fermento di una nuova generazione brasiliana attraverso la musica e la radio, ambientando la narrazione nel 1982, al termine dei vent’anni di dittatura militare. Un gruppo di giovani giornalisti decide di rilanciare una radio sull’orlo del fallimento trasformandola in una voce libera dedicata al rock e gestita interamente da donne: una storia di passione, amicizia e desiderio di cambiamento.

Sempre lunedì 27, alle 11.30, lo scrittore Marcelo Rubens Paiva incontrerà gli studenti della Facoltà di Lingue dell’Università “Aldo Moro” di Bari (aula 12, secondo piano), in un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al suo libro Sono ancora qui, dal quale è tratto l’omonimo film presentato nella serata inaugurale del festival.

I biglietti per le proiezioni sono disponibili al botteghino del Multicinema Galleria o online sul sito multicinemagalleria.it. L’ingresso al Multicinema Galleria è di 15 euro per domenica 26 ottobre e 7 euro per lunedì 27; per il concerto al Duke Jazz Club, il biglietto è di 15 euro.

Il Bari Brasil Film Fest 2025 è organizzato dall’Associazione culturale Abaporu con il sostegno di Sinoglobal Investments Advisory, Università LUM – Giuseppe Degennaro, Azienda Vinicola Rivera e Octopost – Digital Post Production.

Per informazioni: www.abaporu.org – Instagram: @baribrasilfilmfest – tel. 080/5214563 (Multicinema Galleria).