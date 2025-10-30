Gallipoli, venerdì 31 ottobre ritorna al Raffo Parco Gondar la notte di Halloween più terrificante e attesa di Puglia



GALLIPOLI (LE) - Il 31 ottobre 2025 il Raffo Parco Gondar di Gallipoli apre le porte a una delle notti più attese e terrificanti dell’anno con "Halloween vs Día de los Muertos", un evento che fonde le atmosfere oscure e inquietanti di Halloween con i colori vivaci e la simbologia del Día de los Muertos. - Il 31 ottobre 2025 il Raffo Parco Gondar di Gallipoli apre le porte a una delle notti più attese e terrificanti dell’anno con "Halloween vs Día de los Muertos", un evento che fonde le atmosfere oscure e inquietanti di Halloween con i colori vivaci e la simbologia del Día de los Muertos.





Un’esperienza immersiva e multisensoriale che coinvolgerà il pubblico tra installazioni artistiche, spettacoli teatrali, performance e musica fino all’alba.





A rendere la serata ancora più travolgente ci penserà una line up musicale d’eccezione: sul palco di El Jardín de Catrina si alterneranno Ange Ou Demon, Bunx Up, Kawabonga, Praja on Tour, Urban Legend e Artists from Vega, con l’open act di Alex De Salve e Carnivall; The Black Church ospiterà invece Gianni Sabato, BB4X, Davide Giannelli, Luca Greco, Manuele Arghirò, Magli & Sgura, Michael Heartz e The Clan; mentre al Freak Luna Park si esibiranno Balla Italia, Black Out, Calamellus, Kabana on Tour, Lost in Brasil, Machika, Mixology, Not Usual Events, Raffy, Salento Pie e Teembash.





L’intero parco sarà suddiviso in tre grandi aree tematiche: "El Jardín de Catrina", curato da Fideliter Excubat e ZeroMeccanico con la partecipazione di ZeroMeccanico Teatro e dell’Associazione Gruppo Lilliput, accoglierà i visitatori con la Parata dei Vivi, El Mariachi de la Muerte e il Corteo delle Calaveras; "The Black Church", firmato Animagique, condurrà il pubblico in un’atmosfera mistica e inquietante con la Performance di Suor Dolorem e la Lettura dei Tarocchi; il "Freak Luna Park", anch’esso curato da Animagique con la collaborazione dell’Associazione Circus Caravan, offrirà giostre, autoscontri, ruota panoramica, casa degli specchi, giostra del clown, tori meccanici, tappeti elastici e tante altre attrazioni.





"Halloween vs Día de los Muertos" sarà una celebrazione visionaria e spettacolare, dove l’oscurità e la luce, la paura e la festa, si fonderanno in un’unica notte di pura magia. Indossate il vostro costume più bello e venite a vivere una notte da paura con musica, drink a tema e sorprese da brivido! Al make up ci pensiamo noi!





INFORMAZIONI:

31 Ottobre 2025, start ore 23.00

Raffo Parco Gondar, Lungomare Galileo Galilei - Gallipoli (LE)

Tickets disponibili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/halloween-vs-dia-de-los-muertos/282211

Infoline: 3278215783