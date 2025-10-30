Putignano, incidente sul lavoro: giovane cade da una scala, è grave

PUTIGNANO – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Putignano. Un giovane lavoratore è rimasto ferito in modo serio dopo una caduta da una scala, mentre era impegnato nel montaggio degli allestimenti per “Il Borgo Stregato”, la manifestazione dedicata ad Halloween che da alcuni anni anima il centro storico della città.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale “Di Venere” di Bari. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Sull’esatta dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro sono in corso gli accertamenti da parte degli enti preposti, che dovranno chiarire se siano state rispettate tutte le norme di prevenzione previste.