Verso le Regionali 2025: Alleanza Verdi e Sinistra presentano il libro di Francesco Dezio sui diritti dei lavoratori

Pubblicato:


BARI - Domani, 29 ottobre, alle ore 18:30, presso l’Officina degli Esordi in Via Crispi 5 a Bari, si terrà un incontro promosso da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) sul tema “I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in Puglia”, in vista delle elezioni regionali 2025.

Durante l’appuntamento sarà presentato il libro di Francesco Dezio, con un dibattito moderato da esperti e rappresentanti del mondo politico e sindacale. Interverranno:

  • Gano Cataldo, candidato AVS
  • Ines Pierucci, candidata AVS
  • Gigia Bucci, Segretaria regionale CGIL
  • Rocco Santochirico, giuslavorista
  • Willy Vastarella, insegnante

L’incontro vedrà inoltre l’intervento di Giovanni Turi, editore di Terra Rossa.

L’iniziativa si propone di affrontare le tematiche del lavoro e dei diritti dei lavoratori in Puglia, stimolando un confronto tra cittadini, rappresentanti politici e sindacali in vista delle prossime elezioni regionali.
Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post