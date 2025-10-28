Verso le Regionali 2025: Alleanza Verdi e Sinistra presentano il libro di Francesco Dezio sui diritti dei lavoratori
BARI - Domani, 29 ottobre, alle ore 18:30, presso l’Officina degli Esordi in Via Crispi 5 a Bari, si terrà un incontro promosso da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) sul tema “I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in Puglia”, in vista delle elezioni regionali 2025.
Durante l’appuntamento sarà presentato il libro di Francesco Dezio, con un dibattito moderato da esperti e rappresentanti del mondo politico e sindacale. Interverranno:
- Gano Cataldo, candidato AVS
- Ines Pierucci, candidata AVS
- Gigia Bucci, Segretaria regionale CGIL
- Rocco Santochirico, giuslavorista
- Willy Vastarella, insegnante
L’incontro vedrà inoltre l’intervento di Giovanni Turi, editore di Terra Rossa.
L’iniziativa si propone di affrontare le tematiche del lavoro e dei diritti dei lavoratori in Puglia, stimolando un confronto tra cittadini, rappresentanti politici e sindacali in vista delle prossime elezioni regionali.
Tags: Eventi Politica Regionali 2025