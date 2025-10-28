Trame Contemporanee 2025: festival di teatro e drammaturgia tra Molfetta e Bari

BARI - Prosegue con grande successo la, dedicato al, sotto la direzione artistica di. L’edizione di quest’anno ospiterà, coinvolgendoe oltre, con particolare attenzione aie alle compagnie

Tra gli appuntamenti in programma, mercoledì 29 ottobre alle 21 al Teatro Babilonia di Molfetta andrà in scena “Il Milione da Marco Polo” della Compagnia Archètipo di Firenze, in prima regionale. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Riccardo Massai, è inserito nella sezione GenT – giovani intrecci e racconta il viaggio di Marco Polo attraverso le sue esperienze narrate al compagno prigioniero Rustichello da Pisa, trasformate nel celebre Libro delle meraviglie. La scenografia, tutta di carta, dà vita a mappe, architetture orientali e racconti esotici, immergendo il pubblico nel viaggio mentale e fisico del celebre esploratore, con un messaggio di tolleranza e ottimismo.

Giovedì 30 ottobre alle 19 e alle 21 a Bari Vecchia è in programma “San Nicola dei baresi”, narrazione itinerante tra le stradine e le piazze del centro storico che ripercorre storie e leggende legate alla venerazione del santo patrono. Lo spettacolo, prodotto da Malalingua e Società per Attori in collaborazione con Slowtravels, vede alternarsi sul percorso gli attori Enzo Toma, Monica De Giuseppe, Valentina Gadaleta, Marianna de Pinto, William Volpicella e il musicista Giuseppe Pascucci, con regia di Marco Grossi e allestimento di Marianna de Pinto. L’esperienza immersiva combina aneddoti divertenti, riferimenti culturali e gastronomici, guidando il pubblico tra chiese simbolo come San Giacomo, Santa Chiara, San Giovanni Crisostomo e San Marco dei Veneziani.

Domenica 2 novembre alle 17 alla Cittadella degli Artisti di Molfetta debutta “Chaos” a cura dell’LSE Drama Collective del Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Molfetta, con la regia di Andrew Sheldon. Lo spettacolo in lingua inglese, inserito nella sezione GenT, esplora le connessioni tra eventi e persone attraverso un effetto a catena, tra amore, violenza, fisica e caos, alla ricerca di ordine nel disordine.

Il festival prevede residenze teatrali, format innovativi e un programma collaterale con dj-set, podcast e Poetry Slam, promuovendo un dialogo tra teatro, sperimentazione e giovani talenti.

Trame Contemporanee 2025 è realizzato con il sostegno di MIC – Direzione Generale Spettacolo, Regione Puglia, il patrocinio di Puglia Promozione, e finanziato dal programma Next Generation EU con il supporto di MIC.

Per informazioni e prenotazioni: info@tramecontemporanee.it o 351/8528404.