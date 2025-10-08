VIII Congresso Nazionale Medicina dello Sport: Magna Grecia e ANASMES Taranto



Taranto ospita l’VIII Congresso Nazionale di Medicina dello Sport: scienza, salute e prevenzione al centro del dibattito





TARANTO - Il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto sarà la prestigiosa sede dell’VIII Congresso Nazionale di Medicina dello Sport, in programma il prossimo 18 Ottobre 2025, un appuntamento di rilievo nazionale che riunisce medici, specialisti e professionisti per esplorare le più attuali tematiche legate alla salute e all’attività sportiva.





L’evento, accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (RES. N° 5129-461925), consentirà ai partecipanti di ottenere 10 crediti formativi ECM, subordinati alla frequenza completa e al superamento della prova finale.





Organizzato sotto la direzione scientifica della dr.ssa Raffaella Frascella, Dirigente Medico e Responsabile del Servizio di Medicina dello Sport presso ASL Taranto, il Congresso si avvale di una segreteria organizzativa composta dalla stessa dr.ssa Frascella, dall’avv. Alessandra Stanca e dal dr. Alfredo Scardicchio, garanzia di un coordinamento rigoroso e qualificato.





La giornata congressuale sarà articolata in quattro sessioni tematiche, ciascuna moderata da esperti del settore:

- Medicina dello Sport e Salute: si parlerà di scrambler therapy, cuore, cute, alimentazione, dolore post-trauma, diabete e asma in relazione all’attività sportiva.

- Workshop sui Traumi Vascolari: focus su terapia elasto-compressiva, sport terapia nei pazienti spinali e longevità attiva.

- Medicina dello Sport e Ortopedia: approfondimenti sulla morte improvvisa dell’atleta e sul ruolo dell’ortopedico nello sport.

- Sport e Doping: interventi su doping, frode sportiva, tutela legale e disturbi come bigoressia e vigoressia.





La giornata si concluderà con la consegna dei questionari ECM alle ore 20.00.





L’evento è gratuito e aperto a 100 partecipanti, con priorità riservata ai Medici Chirurghi di tutte le specializzazioni. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico e dovranno essere effettuate entro il 17 ottobre 2025 sul sito www.eventisepas.it . Si raccomanda di verificare le categorie accreditate, poiché i non accreditati saranno considerati uditori e non riceveranno crediti ECM.





Il Congresso gode del patrocinio del Comune di Taranto, dell’ASL Taranto, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto, e del Rotary Club. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di sponsor come Pharma Suisse, VR Medical e Minerva Medica.





Un’occasione imperdibile per chi opera nel mondo medico e sportivo, per confrontarsi su prevenzione, trattamento e innovazione, in un contesto di alta formazione e dialogo interdisciplinare.





Programma della Giornata





La giornata sarà suddivisa in quattro sessioni tematiche, ciascuna moderata da esperti.





1^Sessione:

Moderatori: Prof. Gianpaolo Palumbo, Dott.ssa Luciana Sabatino

Ore 09:00 Dott.ssa Donatella Zollino "Scrambler therapy e attività sportiva"

Ore 09:20 Dott.ssa Massimo Orlando "Cuore e sport"

Ore 09:40 Dott. Antonio Carpentieri "Cute e sport"

Ore 10:00 Dr. Marco Di Clemente "Alimentazione e sport: energia, recupero e prevenzione"

Ore 10:20 COFFEE BREAK





2^Sessione: Dr. Alfredo Scardicchio, Prof. Levino Flacco

Ore 10:30 Dott.ssa Raffaella Frascella "Trattamento del dolore dopo trauma sportivo"

Ore 10:50 Dr.ssa Nunzia Amati "Riabilitazione e sport"

Ore 11:10 Dott.ssa Stefania D’Eredità: "Asma e sport"

Ore 11:30 Dott.ssa Eleonora Devangelio: "Diabete e sport"

Ore 11:50 Discussione sui temi precedentemente trattati





Work Shop Traumi Vascolari in medicina dello sport





3^ Sessione

Moderatori: Prof. Levino Flacco, Dr. Aniello Cortese

Ore 12:00 3 Relatori Dr. Vincenzo Lauletta, Dr. Mario Collura: "Terapia elasto-compressiva"

Ore 12:40 Dr. Giorgio Felzani "Sport terapia nei pazienti spinali"

Ore 13:00 Prof. Francesco Maria Manozzi: "Aggiungere Anni alla Vita, o Vita agli Anni"





4^ Sessione

Moderatori: Dr. Alfredo Scardicchio, Dr. Adeo Ostillio

Ore 13:20 Dr. Giuseppe Lantone "Sarcopenia e sport"

Ore 13:40 Dr. Antonio Aloisi: "L’Ortopedico e lo sport"

Ore 14:00 Dr. Fulvio Vitale: "Bigoressia e Vigoressia"

Ore 14:20 Discussione sui temi precedentemente trattati

Ore 14:30 Light Lunch





Sport e Doping





5^ Sessione

Moderatori: Prof. Gianpaolo Palumbo, Prof.ssa Carmelita Della Penna

Ore 15:30: Luogotenente C.S. Pietro Mero: "Doping e attività del NAS" (inviare formale mail)

Ore 15:50 Dr. Giovanni Bellanova "Diastasi dei muscoli retti dell’addome negli atleti"

Ore 16:10 Avv. Maria Luigia Tritto: "Frode sportiva"

Ore 16:30 Avv. Alessandra Stanca: "Tutela legale nello sport"

Ore 16:50/20:00 Discussione sui temi precedentemente trattati

Ore 20:00 Chiusura dei lavori e consegna questionari ECM