Taranto, domani con 'Un gioco di squadre' insieme scuole a associazioni sportive



TARANTO - Un’importante occasione per promuovere lo sport, il lavoro di squadra e la collaborazione tra scuole e realtà sportive locali. - Un’importante occasione per promuovere lo sport, il lavoro di squadra e la collaborazione tra scuole e realtà sportive locali.





È l’evento "Un gioco di squadre" che si terrà, alle ore 18.00 di giovedì 9 ottobre, nel "Cortile dei Pescatori", piazza principale del centro commerciale "Porte dello Jonio" di Taranto.





Nell’occasione i rappresentanti delle numerose 49 associazioni sportive locali con cui Taranto25 ha rinnovato quest’anno la partnership sostenendone così le attività nella prossima stagione le attività, incontreranno i docenti di educazione fisica degli istituti superiori scolastici di Taranto.





Saranno accolti da Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale "Porte dello Jonio" gestito da Nhood, e da Fabio Tagarelli, Presidente di Taranto25, con l’intervento di Msattia Giorno, Vicesindaco di Taranto.





L’evento, presentato dai giornalisti Matteo Schinaia e Alfredo Ghionna, è organizzato da Taranto25 e dal Centro commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood nell’ambito del Protocollo d’Intesa che prevede anche interventi a supporto delle realtà del territorio, e gode del patrocinio del Comune di Taranto, della BCC di San Marzano e di Carlo Fiorino Hospital.





Parteciperanno le seguenti realtà sportive: Prisma Volley Maschile, ASD Pattinaggio artistico Taranto, Feder club Taranto Pattinaggio, ASD New Orchidea, ASD Dinamo Basket Taranto, Scherma Taranto, Polisportiva Vogatori Taras, ASD Atletica l’Amico-Cras Taranto, ASD Action Karate Academy Pulsano, A.S. Eden Boys Statte, ASD Tritons Taranto, Giovani Cryos SSDARL, AS Real Taras, Virtus Taranto Calcio, Taranto Boys 1996, Gruppo sportivo Delfino Taranto, New Taranto Calcio a 5, Support_Virtus Basket, Dribbling academy, Quero-Chiloiro, Vibrotek Volley, Asd Sparta Taras, Ideal Talsano Volley, Vespe Football Americano, Sava For Volley, Asd Basket e sport Talsano, Rowling Club, Onda Buena, SUP Academy, Marco Loperfido, ASD "Tigers Basket" Taranto, Atletico Città di Taranto, Rainbow Volley, Paddle Evento, Asd Pugilista Castellano, ASD Salpiamo, ASD Salty Skin, ASD Tasras Taekwondo, ASD Kratos Massafra, ASD Atiempo, Taranto calcio, Beach volley mania, Unicorn team, Sporting Martina Franca, Nuova Atletica Talsano, Atletico Paolo VI, Santa Rita Basket, Dojo Arashi eTriathlon Taranto.