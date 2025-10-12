Villa Convento, assalto nella notte al bancomat delle Poste: esplosione distrugge l’Atm ma il colpo fallisce

LECCE – Nuovo assalto notturno a un bancomat nel Salento. Questa volta nel mirino è finita la sede delle Poste Italiane di Villa Convento, frazione tra Lecce e Novoli, dove intorno alle 4:40 del mattino un gruppo di malviventi ha fatto esplodere l’Atm con la tecnica della “marmotta”, provocando un boato che ha svegliato l’intero quartiere.

Secondo le prime ricostruzioni, subito dopo l’esplosione due auto sarebbero fuggite a tutta velocità in direzione Lecce, con a bordo quattro o cinque persone. L’obiettivo, tuttavia, è fallito: lo sportello era vuoto di contanti, poiché Poste Italiane aveva disposto la disattivazione notturna degli Atm come misura preventiva dopo i recenti colpi avvenuti in altri comuni salentini.

L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura e alle abitazioni vicine, dove diversi residenti hanno riportato vetri infranti e infissi danneggiati.

Un cittadino ha raccontato:

«Abbiamo subito danni alla nostra casa: i vetri sono andati in frantumi e gli infissi si sono lesionati. È stato un risveglio terribile, con il rumore dell’esplosione e i vetri caduti sul letto».

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del tentato colpo, che si inserisce in una serie di assalti agli sportelli automatici registrati nelle ultime settimane nel Salento.