Tutti i vincitori dell’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0

LOS ANGELES – Si è chiusa tra applausi e grande entusiasmo l’edizione 2025 dell’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0, diretto dall’attore Gianfranco Terrin e svoltosi dal 6 all’8 ottobre al prestigioso Marilyn Monroe Theatre del Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood.

Un evento ormai consolidato come punto di riferimento per il cinema e il teatro comico italiano all’estero, capace di unire cultura, talento e ironia in una vetrina internazionale che celebra la creatività “Made in Italy” e i suoi interpreti più brillanti.

La madrina di questa edizione è stata Marina Suma, accolta con grande affetto dal pubblico e dagli addetti ai lavori, simbolo di eleganza e passione per il cinema italiano.

I premi cinematografici

Il film Una vita da sogno – L’Abbaglio di Alessandra Cardone si è aggiudicato il Comedy Beyond Borders Award Feature Film, mentre Max Nardari è stato premiato con l’Italians in Comedy Outstanding Director Award per Amici per caso, riconoscimento che celebra la sua visione brillante e il contributo alla commedia italiana contemporanea.

Dalla Gran Bretagna, il film Arthur’s Whisky di Stephen Cookson (con una delle ultime interpretazioni della grande Diane Keaton) ha vinto il Comedy Beyond Borders Outstanding Ensemble Cast Award.

Per la categoria cortometraggi, il riconoscimento Comedy Beyond Borders Shorts – Ensemble Cast Award è andato all’americano Make Me Italian di Bryan Mazzarello, mentre lo spagnolo David Fernández Pastor ha conquistato il Comedy Beyond Borders Award Short Film con Mierda.

Premi speciali e riconoscimenti

Momento di grande emozione durante la consegna dei premi speciali. Marina Suma ha ricevuto l’Honorary Award, tributo alla sua carriera e al suo contributo al cinema italiano. Il direttore della fotografia Massimo Zeri è stato insignito del Filmmaker Beyond Borders – Outstanding Cinematographer Award, per la qualità del suo sguardo artistico e tecnico.

La sezione teatrale

Nella sezione dedicata al teatro, Daniele Vagnozzi ha conquistato il Comedy Beyond Borders – Theatre (Under 35) con lo spettacolo Tutti bene ma non benissimo, apprezzato per la freschezza e l’originalità della scrittura. Il premio Italians in Comedy – Actors in Theatre è stato assegnato a Luca Paniconi, mentre Veronica Mazza ed Eduardo Tartaglia hanno ricevuto l’ICF Choice Award 2025, riconfermando la loro affiatata sintonia artistica e il valore del loro lavoro sul palcoscenico.

Un ponte tra Italia e mondo

L’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0 si è confermato come un’importante piattaforma internazionale capace di valorizzare la comicità italiana e il suo linguaggio universale, espressione di una cultura che continua a rinnovarsi pur restando legata alle proprie radici.

Un successo reso possibile grazie alla collaborazione tra Italian Comedy Club, con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, e la partecipazione di partner come Upstage Productions, Sparta Productions, CinemaCasting, Teatro Tedér Napoli, Chefbar, Gawards e Reflectme360.

L’edizione 2025 ha fatto ridere, riflettere e sognare: la comicità italiana continua a conquistare Hollywood.