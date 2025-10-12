WTA Wuhan: Paolini si ferma in semifinale, Gauff vola in finale contro Pegula

instagram

L’azzurra cede 6-4 6-3 all’americana. Nell’altra semifinale vittoria in rimonta per Jessica Pegula su Sabalenka

FRANCESCO LOIACONO – Si ferma in semifinale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra è stata sconfitta 6-4 6-3 dall’americana Coco Gauff, che ha confermato il suo straordinario stato di forma, guadagnando l’accesso alla finale del torneo cinese.

Nel primo set, la tennista statunitense ha imposto il suo ritmo grazie a un servizio preciso e potente, riuscendo a contenere i tentativi di rimonta della Paolini. Nel secondo parziale, equilibrio fino al 3-3, poi Gauff ha alzato ulteriormente il livello con il rovescio incisivo e i colpi profondi da fondo campo, chiudendo il match in un’ora e venti minuti.

Per Coco Gauff, la finale sarà tutta americana: ad attenderla ci sarà Jessica Pegula, che nella seconda semifinale ha superato in rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 2-6 6-4 7-6, dopo una battaglia durata 2 ore e 22 minuti.

Nel torneo di doppio, la finale vedrà di fronte:

Storm Hunter (Australia) e Katerina Siniakova (Repubblica Ceca) , vittoriose per 6-3 6-0 su Tereza Mihalikova (Slovacchia) e Olivia Nichols (Gran Bretagna);

Anna Danilina (Kazakistan) e Aleksandra Krunic (Serbia), che hanno avuto la meglio su Laura Siegemund (Germania) e Fanny Stollar (Ungheria) per 6-1 4-6 11-9.

Per Jasmine Paolini resta comunque un torneo positivo, con una semifinale che conferma la crescita e la solidità della numero uno d’Italia nel circuito mondiale.