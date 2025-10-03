Win for Life: fortunato a Cavallino centra un ’10’ da 20 mila euro

ROMA – La fortuna ha baciato il Veneto grazie al concorso deldelle 13:00 di oggi. Un giocatore di, spendendo appena 2 euro presso l’esercizioin, ha centrato un fortunato

La combinazione vincente del concorso è stata: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, con Numerone: 20. La schedina vincente è stata giocata con il metodo WFL Gioco Tastiera, come riportato dall’Agenzia Agimeg.

Partecipare al concorso è semplice: basta scegliere 10 numeri tra 1 e 20 e un Numerone, sempre tra i primi 20 numeri. Con il premio speciale Win for Life Classico è possibile vincere una rendita fino a 3.000 euro al mese per 20 anni. Il premio è garantito, destinabile a favore di terzi ed ereditabile.

Ad oggi, Win For Life ha distribuito un totale di 476 rendite tra le varie modalità di gioco.