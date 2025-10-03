Foggia: arrestato l’aggressore del cittadino ferito a coltellate nel quartiere Ferrovia
FOGGIA – La Polizia Locale di Foggia ha individuato e arrestato il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta martedì scorso nel quartiere Ferrovia, dove un cittadino nordafricano era stato ferito a coltellate durante una lite.
Si tratta di un uomo di 35 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, trovato ancora con l’arma utilizzata nell’aggressione.
Le indagini della Polizia Locale hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio e di fermare tempestivamente il presunto autore, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Tags: CRONACA LOCALE Foggia