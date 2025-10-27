Wizz Air inaugura tre nuove rotte internazionali da Bari verso Erevan, Chișinău e Skopje

BARI - Wizz Air e Aeroporti di Puglia inaugurano tre nuove rotte internazionali da Bari verso Erevan, Chișinău e Skopje, segnando un importante passo nell’espansione della compagnia nell’area del Mediterraneo. Le nuove destinazioni ampliano l’offerta dell’Aeroporto Karol Wojtyla, trasformando Bari in un crocevia strategico tra Sud Italia e Europa orientale. Il primo volo per Erevan opera due volte a settimana, mentre Chișinău sarà collegata tre volte a settimana e Skopje due volte a settimana, tutte con tariffe a partire da 14,99 euro. I voli sono operati con aeromobili Airbus A321neo di ultima generazione, garantendo maggiore efficienza e comfort a bordo.

L’iniziativa non solo soddisfa la domanda turistica, ma risponde anche ai flussi VFR, rafforzando i legami tra le comunità pugliesi e i rispettivi Paesi d’origine. Tra gennaio e ottobre 2025, Wizz Air ha operato oltre 3.800 voli da Bari con 756.000 passeggeri, mantenendo un tasso di completamento del 99,8% e migliorando la puntualità dell’11,9%.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato come queste rotte contribuiscano alla crescita e internazionalizzazione del sistema aeroportuale, favorendo turismo, scambi culturali ed economici. Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha aggiunto che l’espansione rafforza la missione della compagnia di rendere il viaggio accessibile e stimolante, collegando il Sud Italia a culture antiche e affascinanti dell’Europa orientale.

Con l’aggiunta di Erevan, Chișinău e Skopje, Wizz Air consolida la propria posizione come secondo vettore per importanza a Bari, dove già opera 12 rotte verso otto Paesi, con un tasso di riempimento del 90,1% e oltre 1,1 milioni di posti offerti nel 2025. L’espansione contribuisce inoltre all’internazionalizzazione della Puglia, confermando l’Italia come primo mercato Wizz Air con più di 17 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale e una rete di 27 aeroporti italiani serviti.