'Archeologia nel chiostro', domenica 5 ottobre a Conversano l’iniziativa dedicata alla scoperta della storia e delle antiche popolazioni



CONVERSANO (BA) - Torna domenica prossima 5 ottobre, a Conversano, l’iniziativa dedicata alla scoperta della storia e della civiltà delle antiche popolazioni in base alle testimonianze materiali rinvenute nei siti archeologici del territorio. - Torna domenica prossima 5 ottobre, a Conversano, l’iniziativa dedicata alla scoperta della storia e della civiltà delle antiche popolazioni in base alle testimonianze materiali rinvenute nei siti archeologici del territorio.





Al Monastero di San Benedetto di Conversano saranno effettuati visite guidate e laboratori didattici per bambini e famiglie alle 9.30, alle 10.30 e alle 11.30.





L’evento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, diretta dalla dott.ssa Francesca Romana Paolillo, con il patrocinio del Comune di Conversano, si svolgerà all’interno del chiostro dell’ex Monastero di San Benedetto su cui si affacciano anche le sale del Museo Civico Archeologico che potrà essere oggetto di visita in collaborazione con il Polo Museale "Museco" di Conversano.





Le visite sono gratuite previa prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/archeologia-nel-chiostro-tickets-1759331982319



