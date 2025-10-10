WTA 1000 Wuhan: Paolini ai quarti dopo il ritiro di Tauson. Sfiderà Swiatek

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini conquista il pass per i quarti di finale dopo un match intenso contro la danese Clara Tauson, costretta al ritiro nel terzo set per un problema all’inguine. L’incontro si è concluso sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in favore dell’azzurra al momento del ritiro dell’avversaria.Nel primo set la danese ha imposto il suo ritmo, chiudendo 6-3 grazie a un servizio efficace e colpi profondi da fondo campo. Paolini ha però reagito con decisione nel secondo parziale, dominandolo 6-1 e ritrovando fiducia. Nel terzo set, dopo pochi game, Tauson ha dovuto arrendersi al dolore, lasciando via libera all’italiana.Con questo successo, Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la numero uno del mondo Iga Swiatek. La polacca ha avuto la meglio sulla svizzera Belinda Bencic con il punteggio di 7-6, 6-4, in un match combattuto ma controllato nei momenti chiave.Negli altri ottavi di finale, Aryna Sabalenka supera Ljudmila Samsonova 6-3 6-2, mentre Coco Gauff si impone 6-3 6-2 sulla cinese Shuai Zhang. La ceca Katerina Siniakova elimina l’americana Iva Jovic 7-5 6-3, e la tedesca Laura Siegemund batte la polacca Magdalena Frech 6-4 7-6. Avanza anche la kazaka Elena Rybakina, che supera la ceca Linda Noskova 6-3 6-4.Nel torneo di doppio, invece, sfortuna per la coppia azzurra Sara Errani – Jasmine Paolini, costrette al ritiro prima ancora dell’inizio del match contro la canadese Bianca Andreescu e la cinese Yue Yuan, per evitare rischi di infortunio.Prosegue invece la corsa di Laura Siegemund anche in doppio: insieme all’ungherese Fanny Stollar, la tedesca ha battuto la coppia russa Mirra Andreeva – Diana Shnaider con il punteggio di 6-4 6-4.Per Paolini, ora, una sfida di altissimo livello contro Swiatek, in un quarto di finale che promette spettacolo.