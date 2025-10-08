Bari, 40 abbandoni illegali di rifiuti a settembre: scoperta discarica abusiva e primo ritiro patente
BARI - A Bari nel mese di settembre sono stati registrati 40 episodi di abbandono di rifiuti lungo le strade. Tra le operazioni più significative, i controlli hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva nei pressi dello Stadio San Nicola.
Un uomo, incaricato da una ditta di traslochi, ha effettuato attività di svuota-cantine sversando illecitamente rifiuti di ogni tipo, dagli ingombranti al materiale cartaceo. Nell’ambito dell’operazione è stato anche effettuato il primo ritiro della patente di guida, come previsto dalle nuove disposizioni legislative.
